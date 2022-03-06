UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"У нас появляются перспективы": глава Николаевской ОГА о ситуации в области

Автор: Светлана Мащенко

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА? рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер 6 марта. Он успокоил жителей региона, сказав, что воздушная тревога отменяется, а "настроение улучшается с каждым днем".

Об этом Ким рассказал в Telegram Николаевской ОГА.

По состоянию на 22:10 все под контролем.

"Отменяем воздушную тревогу. Такое ощущение, что нас дурят, враг хочет, чтобы мы не спали. Мы несем дозор, а вы спите", - заявил он.

А врагу Ким посоветовал нервничать.

"Мы работаем, и настроение улучшается с каждым днем от того, что у нас появляются перспективы. А, враги, нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", - говорится в сообщении.

Напомним, что еще утром Виталий Ким показался на трофейном бронированном автомобиле "Тигр".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВторжение России в Украину