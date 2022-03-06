"У нас появляются перспективы": глава Николаевской ОГА о ситуации в области

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА? рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер 6 марта. Он успокоил жителей региона, сказав, что воздушная тревога отменяется, а "настроение улучшается с каждым днем".

По состоянию на 22:10 все под контролем.

"Отменяем воздушную тревогу. Такое ощущение, что нас дурят, враг хочет, чтобы мы не спали. Мы несем дозор, а вы спите", - заявил он.

А врагу Ким посоветовал нервничать.



"Мы работаем, и настроение улучшается с каждым днем от того, что у нас появляются перспективы. А, враги, нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", - говорится в сообщении.