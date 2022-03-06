RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"У нас з'являються перспективи": голова Миколаївської ОДА про ситуацію в області

Автор: Світлана Мащенко

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА? розповів про ситуацію у місті та області станом на вечір 6 березня. Він заспокоїв жителів регіону, сказавши, що повітряна тривога скасовується, а "настрій покращується з кожним днем".

Про це Кім розповів у Telegram Миколаївської ОДА.

Станом на 22:10 усе під контролем.

"Скасовуємо повітряну тривогу. Таке відчуття, що нас дурять, ворог хоче, щоб ми не спали. Ми несемо дозор, а ви спите", - заявив він.

А ворогові Кім порадив нервувати.

"Ми працюємо, і настрій покращується з кожним днем ​​від того, що у нас з'являються перспективи. А, вороги, нервуйте. Тому що скоро ми за вами прийдемо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще вранці Віталій Кім з'явився на броньованому трофейному автомобілі "Тигр".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВторгнення Росії до України