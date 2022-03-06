"У нас з'являються перспективи": голова Миколаївської ОДА про ситуацію в області

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА? розповів про ситуацію у місті та області станом на вечір 6 березня. Він заспокоїв жителів регіону, сказавши, що повітряна тривога скасовується, а "настрій покращується з кожним днем".
Про це Кім розповів у Telegram Миколаївської ОДА.
Станом на 22:10 усе під контролем.
"Скасовуємо повітряну тривогу. Таке відчуття, що нас дурять, ворог хоче, щоб ми не спали. Ми несемо дозор, а ви спите", - заявив він.
А ворогові Кім порадив нервувати.
"Ми працюємо, і настрій покращується з кожним днем від того, що у нас з'являються перспективи. А, вороги, нервуйте. Тому що скоро ми за вами прийдемо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ще вранці Віталій Кім з'явився на броньованому трофейному автомобілі "Тигр".
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!