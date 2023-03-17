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У США немає жодних сумнівів, що РФ скоює воєнні злочини, - Держдеп

Фото: у США немає жодних сумнівів, що РФ скоює військові злочини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати не мають жодних сумнівів, що Росія та її збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні", - заявив представник Держдепу США.

Білий дім також відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду є незалежною особою і приймає власні судові рішення на основі наявних у нього доказів. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що Президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський заявив, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є дуже важливим сигналом для всього світу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті може постати перед Міжнародним кримінальним судом.

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