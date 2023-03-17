Генпрокурор Гааги про арешт Путіна: ті, хто вважає це нереальним, не розуміють історії

Про це головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ніхто не повинен відчувати, що в нього є свобода дій. Ніхто не повинен відчувати, що може діяти вільно, і вже точно ніхто не повинен відчувати, що може діяти і безкарно чинити геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини", - сказав він.

Хан підкреслив, що ті, хто вважає, що неможливо притягнути до відповідальності Путіна, не розуміє історії.

"Я думаю, що ті, хто вважає, що це неможливо, не розуміють історії, тому що головні нацистські військові злочинці, (колишній президент Югославії Слободан, - ред.) Мілошевич, (колишній політик боснійських сербів Радован, - ред.) Караджич, (колишній військовий офіцер боснійських сербів Ратко, - ред.) Младич, колишній президент (Ліберії, - ред.) Чарльз Тейлор, (колишній прем'єр-міністр, - ред.) Жан Камбанда з Руанди, Хіссен Хабре (колишній президент Чаду, - ред.). Усі вони були могутніми, впливовими людьми, і все ж таки вони опинилися в залах суду, де їхню поведінку розглядали незалежні судді. І це також дає привід сподіватися, що закон, як би важко це не було, може бути верховним", - заявив головний прокурор МКС.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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