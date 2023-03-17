У США нет никаких сомнений, что РФ совершает военные преступления, - Госдеп

У Соединенных Штатов нет никаких сомнений, что Россия и ее вооруженные силы совершают военные преступления в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Прокурор Международного уголовного суда является независимым лицом и принимает собственные судебные решения на основе имеющихся у него доказательств. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом также отреагировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина.

"Нет никаких сомнений, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине", - заявил представитель Госдепа США.

Ранее мы сообщали, что Президент Международного уголовного суда Петр Хофманский заявил ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является очень важным сигналом для всего мира.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.

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