"У нас немає іншого варіанта, крім перемоги". Головні заяви Сирського про війну

Не вірив у повномасштабне вторгнення, але був готовий до найгіршого

У лютому 2022 року, коли російські війська зосередилися біля кордонів України, Олександр Сирський вважав, що в разі атаки окупанти обмежаться лише східним напрямком.

Як розповів генерал-полковник в інтерв'ю ABC News, він не вірив, що Москва піде на повномасштабне вторгнення, хоча все одно був готовий до найгіршого.

"Чесно кажучи, я не очікував такого масштабу та рівня вторгнення з боку ворога", - зазначив він.

Перемога та її висока ціна

Сирський вважає найшвидшим способом завершити війну витіснення Росії з території України.

"У нас немає іншого виходу, ми маємо йти вперед, рухатися прямо до наших державних кордонів", - сказав воєначальник.

На думку генерала, перемога буде тільки тоді, коли українські прапори замайорять над усією країною, "включно з українським Кримом".

Сирський неодноразово наголошував, що успіхи українських воїнів на фронті мають дуже високу ціну.

"Ми маємо успіх на полі бою, але війна - це важко. Війн такого масштабу ані в Європі, ані в світі не було з часів Другої світової війни. І ми розуміємо, що ця війна - це виживання нашого народу і нашої держави, тому у нас немає іншого варіанта, крім перемоги", - зазначив генерал.

Перевага України перед РФ

Новий головком неодноразово наголошував на важливості спільних та злагоджених дій оборонців України при виконанні бойових завдань.

"Лише спільними, злагодженими діями, сталевою витримкою та незламністю духу ми здобудемо перемогу, коли кожен солдат, сержант і офіцер самовіддано виконують покладене на них завдання", - казав Сирський.

В інтерв'ю ВВС генерал називав єдність військового керівництва та солдатів явною перевагою України перед армією окупантів.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", - зазначив він.

Сам Сирський часто відвідує передову для координації дій безпосередньо на полі бою та спілкується з солдатами. ABC News він розповів, що відчуває відповідальність за те, що посилає людей в бій, та що має "духовний зв’язок" зі своїми військами.

Фото: Сирський регулярно відвідує передову (facebook.com/UkrainianLandForces)

Про "повільний наступ"

Влітку 2023 Олександр Сирський закликав не очікувати швидких результатів від контрнаступу.

"Кожен хоче досягти великої перемоги миттєво й одразу. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод", - сказав він тоді.

Генерал визнав, що контрнаступ йшов повільніше, ніж багато хто сподівався, адже територія була насичена мінами й оборонними загородженнями, а у росіян було багато опорних пунктів.

Також він запевняв, що ніхто із союзників не підганяв українські сили в проведенні наступальних операцій.

"У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував. Є моє бажання, є бажання моїх підлеглих. Ми розуміємо, чого нам сьогодні хочеться досягти, вийти, наприклад, на якийсь рубіж. Але я тому й буваю весь час у військах і розумію: одна річ, коли ти десь у спокійному місці це вирішив, а інша річ - це практично виконати в умовах шаленого опору противника", - наголосив Сирський.

Повернення Бахмуту

Сирський командував Східним угрупуванням військ ЗСУ та однією з найскладніших операцій - на Бахмутському напрямку. В інтерв'ю ВВС Сирський зазначав, що просування виявилося не таким швидким, як хотілося б, але водночас він назвав повернення Бахмута "справою честі".

"Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли боронили Бахмут, тому ми просто зобов'язані повернути його", - заявив він.

При цьому Сирський тоді акцентував, що повернення міста матиме не лише символічне значення, оскільки Бахмут також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону.

Про втрати

В інтерв'ю The Guardiаn Олександр Сирський зазначив, що для нього важливе кожне життя, і військове командування робить все можливе, щоб мінімізувати втрати.

"На жаль, на війні, особливо такої інтенсивності, будуть втрати. Вони неминуче будуть. Тут питання про співвідношення ваших втрат і втрат противника. Це дійсно відображає вашу ефективність як військового лідера", – сказав воєначальник.

Фото: Олександр Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ (facebook.com/UkrainianLandForces)

Шанси "на прорив" та що для цього потрібно

Російські війська наразі продовжують спроби наступу на кількох ділянках фронту. За словами Олександра Сирського, бої залишаються запеклими, але українські оборонці проводять контратаки.

У інтерв'ю Reuters у січні 2024 генерал-полковник заявив про можливість прориву України на фронті. "Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати", – сказав він.

Сирський додав, що для Росії було неможливо побудувати надійну оборону всюди, і що завжди є слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

Генерал наголосив, що для бойових дій Україні потрібно більше військової авіації, такої як американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти та літаки, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

За його словами, А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

"Для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті", - пояснив він.

Зазначимо, A-10 Thunderbolt - дозвуковий штурмовик, вироблений у Сполучених Штатах, який перебуває на озброєнні з 1970-х років.

Сирський також додав, що важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.