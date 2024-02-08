"У нас нет другого варианта, кроме победы". Главные заявления Сырского о войне

Не верил в полномасштабное вторжение, но был готов к худшему

В феврале 2022, когда российские войска сосредоточились у границ Украины, Александр Сырский считал, что в случае атаки оккупанты ограничатся лишь восточным направлением.

Как рассказал генерал-полковник в интервью ABC News, он не верил, что Москва пойдет на полномасштабное вторжение, хотя все равно был готов к самому худшему.

"Честно говоря, я не ожидал такого масштаба и уровня вторжения со стороны врага", – отметил он.

Победа и ее высокая цена

Сырский считает самым быстрым способом завершить войну вытеснение России с территории Украины.

"У нас нет другого выхода, мы должны идти вперед, двигаться прямо к нашим государственным границам", - сказал военачальник.

По мнению генерала, победа будет только тогда, когда украинские флаги будут развеваться по всей стране, "включая украинский Крым".

Сырский неоднократно отмечал, что успехи украинских воинов на фронте имеют очень высокую цену.

"Мы имеем успех на поле боя, но война – это тяжело. Войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война – это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому в у нас нет другого варианта, кроме победы", - отметил генерал.

Преимущество Украины перед РФ

Новый главком неоднократно отмечал важность совместных и слаженных действий защитников Украины при выполнении боевых задач.

"Только общими, слаженными действиями, стальной выдержкой и несокрушимостью духа мы одержим победу, когда каждый солдат, сержант и офицер самоотверженно выполняют возложенную на них задачу", - говорил Сырский.

В интервью BBC генерал называл единство военного руководства и солдат явным преимуществом Украины перед армией оккупантов.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу - сильная сторона нашей армии", - отметил он.

Сам Сырский часто посещает передовую для координации действий прямо на поле боя и общается с солдатами. ABC News он рассказал, что чувствует ответственность за то, что посылает людей в бой и имеет "духовную связь" со своими войсками.

Фото: Сырский регулярно ездит на передовую (facebook.com/UkrainianLandForces)

О "медленном наступлении"

Летом 2023 Александр Сырский призвал не ожидать быстрых результатов от контрнаступления.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных помех", - сказал он тогда.

Генерал признал, что контрнаступление шло медленнее, чем многие надеялись, ведь территория была усеяна минами и оборонительными заграждениями, а у россиян было много опорных пунктов.

Также он уверял, что никто из союзников не подгонял украинские силы в проведении наступательных операций.

"У нас нет такого, чтобы нас кто-то подталкивал. Есть мое желание, есть желание моих подчиненных. Мы понимаем, чего нам сегодня хочется достичь, выйти, например, на какой-то рубеж. Но я потому и бываю все время в войсках и понимаю: одна дело, когда ты где-то в спокойном месте это решил, а другое дело - это практически выполнить в условиях яростного сопротивления противника", - подчеркнул Сырский.

Возвращение Бахмута

Сырский командовал Восточной группировкой войск ВСУ и одной из самых сложных операций – на Бахмутском направлении. В интервью BBC Сырский отмечал, что продвижение оказалось не таким быстрым, как хотелось бы, но в то же время он назвал возвращение Бахмута "делом чести".

"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут, поэтому мы просто обязаны вернуть его", – заявил он.

При этом Сырский тогда акцентировал, что возвращение города будет иметь не только символическое значение, поскольку Бахмут также имеет стратегическое значение как ворота других ключевых городов региона.

О потерях

В интервью The Guardiаn Александр Сырский отметил, что для него важна каждая жизнь, и военное командование делает все возможное, чтобы минимизировать потери.

"К сожалению, на войне, особенно такой интенсивности, будут потери. Они неизбежно будут. Здесь вопрос о соотношении ваших потерь и потерь противника. Это действительно отражает вашу эффективность как военного лидера", – сказал военачальник.

Фото: Александр Сырский стал Главнокомандующим ВСУ (facebook.com/UkrainianLandForces)

Шансы "на прорыв" и что для этого нужно

Российские войска продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. По словам Александра Сырского, бои остаются ожесточенными, но украинские защитники проводят контратаки.

В интервью Reuters в январе 2024 генерал-полковник заявил о возможности прорыва Украины на фронте. "Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать", – сказал он.

Сырский добавил, что для России было невозможно построить надежную оборону повсюду, и что всегда есть слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Генерал подчеркнул, что для боевых действий Украине необходимо больше военной авиации, такой как американские штурмовики А-10 для поддержки пехоты и самолеты, которые могут выпускать крылатые ракеты большой дальности.

По его словам, А-10 предоставит решающую поддержку наземным силам, когда они постараются перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

"Для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", – пояснил он.

Отметим, A-10 Thunderbolt - дозвуковой штурмовик, произведенный в Соединенных Штатах, находящийся на вооружении с 1970-х годов.

Сырский также добавил, что важную роль могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.