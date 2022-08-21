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"У нас люди сдаются": оккупант рассказывает о массовом отказе россиян воевать

Фото: оккупанты отказываются воевать в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты признаются о массовом количестве нежелающих воевать в Украине. В перехваченном разговоре россиянин жалуется и надеется, что его скоро выведут в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

"Я с хорошими новостями. В ближайшие дни нас выводят (на территорию России - ред.), в этом месяце точно... Потому что мы уже все, у нас люди сдаются, столько людей в отказ ушло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли", - говорит российский оккупант в перехваченном разговоре.

Ранее стало известно, что офицеры-десантники российской армии оказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины. Поэтому командование оккупантов на офицерские должности назначает контрактников без офицерских званий и опыта боевых действиях.

Добавим, по данным Института изучения войны в российских оккупационных силах произошел раскол.

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