"У нас є деякий челендж": Зеленський зробив заяву про пошук грошей на оборону
Україні вже вдалося значно скоротити дефіцит оборонного бюджету, однак наразі бракує ще 16 мільярдів доларів.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
Нещодавно глава Кабміну України Сергій Корецький розповів, що влада змогла зменшити дефіцит - з 27 до 20 мільярдів доларів - за рахунок економії власних ресурсів.
Журналісти поцікавилися в Зеленського, чи є джерела, які зможуть перекрити суму, що залишилася.
За словами президента, Київ відшукав спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.
"Ми знайшли формат: десь - це двостороння підтримка, яка збільшилась. Десь - це домовленості з Європейським Союзом. Ми розуміємо, як закрити, тобто у нас є деякий челендж зараз - десь близько 4 мільярдів, які нам потрібні зараз. Вони нам потрібні дуже", - наголосив Зеленський.
Він підтвердив, що поки що цей дефіцит закрити не вдалося. Однак міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив главу держави, що вже є розуміння, де знайти 3 з цих 4 мільярдів.
"Ще 12 (мільярдів - ред.) - це, мені зрозуміло, є політична воля наблизити кредит наступного року. Тобто ось таким чином. Тобто зараз технічно треба наблизити 12 мільярдів, робити все для цього і знайти ще чотири. Тобто це набагато менша проблема, ніж та, що була", - наголосив Зеленський.
До речі, нещодавно президент пообіцяв, що дефіцит бюджету України закриють до кінця 2026 року.
А у Мінфіні пояснили, скільки коштів потрібно бюджету та яка проблема залишається невирішеною.