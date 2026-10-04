"У нас є деякий челендж": Зеленський зробив заяву про пошук грошей на оборону

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

Нещодавно глава Кабміну України Сергій Корецький розповів, що влада змогла зменшити дефіцит - з 27 до 20 мільярдів доларів - за рахунок економії власних ресурсів.

Журналісти поцікавилися в Зеленського, чи є джерела, які зможуть перекрити суму, що залишилася.

За словами президента, Київ відшукав спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

"Ми знайшли формат: десь - це двостороння підтримка, яка збільшилась. Десь - це домовленості з Європейським Союзом. Ми розуміємо, як закрити, тобто у нас є деякий челендж зараз - десь близько 4 мільярдів, які нам потрібні зараз. Вони нам потрібні дуже", - наголосив Зеленський.

Він підтвердив, що поки що цей дефіцит закрити не вдалося. Однак міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив главу держави, що вже є розуміння, де знайти 3 з цих 4 мільярдів.

"Ще 12 (мільярдів - ред.) - це, мені зрозуміло, є політична воля наблизити кредит наступного року. Тобто ось таким чином. Тобто зараз технічно треба наблизити 12 мільярдів, робити все для цього і знайти ще чотири. Тобто це набагато менша проблема, ніж та, що була", - наголосив Зеленський.