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Росіянин в паніці розповів про наступ ЗСУ і постійні обстріли позицій (перехоплення)

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Росія, Четвер 18 травня 2023 18:57
Росіянин в паніці розповів про наступ ЗСУ і постійні обстріли позицій (перехоплення) Фото: росіянин в паніці розповів про наступ ЗСУ і постійні обстріли позицій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський солдат у телефонній розмові в паніці розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Він говорить про те, що через наступ його підрозділ зазнає значних втрат.

"Вони засипали, Вася так, артилерія, танк, Вася. Цьому руку відірвало, Вася, я вмираю, Вася, я так втомився. Вася, сьогодні ніч буде така, ці... ну ні, ну я маю на увазі тягати взагалі всю ніч... повзти за ними", - розповідає окупант.

Він скаржиться на те, що командування змушує його забирати і витягати тіла загиблих з поля бою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили окупанти.

Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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