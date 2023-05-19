"У нас 5 уже 200-и, и все новенькие". Оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных

На войне в Украине российская армия несет значительные потери в живой силе. В частности, среди мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам российского оккупанта, подразделения Вооруженных сил РФ, восполнившие свои потери мобилизованным личным составом, после первого боевого столкновения нуждаются в новом пополнении. "У нас пять уже 200-и. И все новенькие. Не знаю, рекорды какие-то. Пять человек. Только роту наполнили...", - сказал захватчик.