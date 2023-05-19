ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"У нас 5 уже 200-и, и все новенькие". Оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 19:39
"У нас 5 уже 200-и, и все новенькие". Оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных Фото: оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На войне в Украине российская армия несет значительные потери в живой силе. В частности, среди мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам российского оккупанта, подразделения Вооруженных сил РФ, восполнившие свои потери мобилизованным личным составом, после первого боевого столкновения нуждаются в новом пополнении.

"У нас пять уже 200-и. И все новенькие. Не знаю, рекорды какие-то. Пять человек. Только роту наполнили...", - сказал захватчик.

Напомним, ранее российский солдат в телефонном разговоре в панике рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.

Также ранее мы писали, что российский оккупант под действием наркотиков подорвался на гранате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти ГУР Война России против Украины
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов