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У Миколаївській області мати врятувала від пожежі шістьох дітей: що відомо

Пожежа сталась у приватному житловому будинку (фото: facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Ірина Костенко

У Миколаївській області мати врятувала від пожежі шістьох дітей. Однак сама надихалась продуктами горіння та отримала опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

Що відомо про порятунок дітей у Миколаївській області

Рятувальники розповіли: сьогодні вночі на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що у селі Володимирівка Доманівської громади Вознесенського району Миколаївської області горить приватний житловий будинок.

Уточнюється, що телефонував сусід. 

На місце події прибуло відділення 14 державної пожежно-рятувальної частини.

Згодом з'ясувалось, що на момент виникнення займання в помешканні утворилось щільне задимлення. Тим часом в оселі перебувало шестеро дітей з матір'ю.

"Жінка, виявивши пожежу, одразу кинулась виводити дітей на подвір'я", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що двох синів та чотирьох дочок віком від 4 до 15 років вона передала спочатку сусідам, а потім - дідусю з бабусею, які мешкають в сусідньому селі.

"Зі слів родички, діти в результаті пожежі не постраждали. Сама мати, рятуючи їх, надихалась продуктами горіння та отримала опіки", - йдеться у дописі рятувальників.

Відомо, що постраждалу (попередньо - в стані середньої тяжкості) бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала до місцевої лікарні.

"Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 кв. м о 04:50. Ймовірна причина займання - коротке замкнення електромережі", - підсумували у ДСНС.

Допис рятувальників (скриншот: https: facebook.com/DSNSMYKOL)

Зазначимо, що в цілому 18 грудня та в ніч проти 19 грудня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні, п'ять разів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під Миколаєвом чоловік врятував з пожежі чотирьох дітей.

Тим часом у Рівненській області троє маленьких дітей через пожежу загинули.

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Миколаївська областьДСНСПожежаДітиРятувальники