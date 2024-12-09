"Ледь не загинули". Під Миколаєвом чоловік врятував з пожежі чотирьох дітей (фото, відео)

У неділю, 8 грудня, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

Як чоловік врятував з пожежі чотирьох дітей

У ДСНС розповіли, що о 13:26 8 грудня отримали інформацію про те, що в селі Мішково-Погорілове горить житловий будинок.

На місце події було направлено:

відділення 16 та 4 державних пожежно-рятувальних частин

чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

Вогнеборці під час роботи (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

"По прибуттю з'ясовано, що загоряння виявив сусід, який проїжджав повз. Знаючи про те, що в помешканні знаходяться малолітні діти, той кинувся всередину та із щільно задимленого приміщення вивів чотирьох дітей", - повідомили у ДСНС.

У будинку, де сталось загоряння, було багато диму (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Рятівник - місцевий мешканець Артем Морошко - відвів малюків до сусідів.

"Думав, листя горить, а тут з-під криші - дим. Ну, я машину кинув, забіг, відчинив двері... А там діти в коридорчику стоять. Дим. Ну, я їх схопив, посадив у "Жигулі"... Що їх трясло, що мене трясло. Вони, найімовірніше, нічого не зрозуміли. Бо вони маленькі", - поділився згодом чоловік.

Уточнюється, що діти були:

2016 року народження

двоє - 2021 року народження

2023 року народження

Вогнеборці зауважили, що пожежу ліквідували вже о 14:11 - на площі 50 кв.м.

"Причина її виникнення наразі встановлюється. Від ДСНС на місці працювали 11 осіб особового складу, залучалось 3 спецавтомобілі", - підсумували рятувальники.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSMYKOL)