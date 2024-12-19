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В Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей: что известно

Пожар произошел в частном жилом доме (фото: facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Ирина Костенко

В Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей. Однако сама надышалась продуктами горения и получила ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Что известно о спасении детей в Николаевской области

Спасатели рассказали: сегодня ночью на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что в селе Владимировка Домановской общины Вознесенского района Николаевской области горит частный жилой дом.

Уточняется, что звонил сосед.

На место события прибыло отделение 14 государственной пожарно-спасательной части.

Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания в помещении образовалось плотное задымление. Между тем в доме находилось шестеро детей с матерью.

"Женщина, обнаружив пожар, сразу бросилась выводить детей во двор", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что двух сыновей и четырех дочерей в возрасте от 4 до 15 лет она передала сначала соседям, а затем - дедушке с бабушкой, которые живут в соседнем селе.

"По словам родственницы, дети в результате пожара не пострадали. Сама мать, спасая их, надышалась продуктами горения и получила ожоги", - говорится в публикации спасателей.

Известно, что пострадавшую (предварительно - в состоянии средней тяжести) бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в местную больницу.

"Пожарные ликвидировали пожар площадью 100 кв. м в 04:50. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электросети", - подытожили в ГСЧС.

Публикация спасателей (скриншот: https: facebook.com/DSNSMYKOL)

Отметим, что в целом 18 декабря и в ночь на 19 декабря подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлекались к ликвидации пожаров, которые возникли в регионе, пять раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, как под Николаевом мужчина спас из пожара четырех детей.

Тем временем в Ровенской области трое маленьких детей из-за пожара погибли.

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Николаевская областьГСЧСПожарДетиСпасатели