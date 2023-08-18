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У Київ знову не пускають вантажівки: в чому причина

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Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 14:09
У Київ знову не пускають вантажівки: в чому причина Ілюстративне фото: у Київ знову не пускають вантажівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві ввели тепловий режим, що полягає в обмеженні на рух великовагового транспорту через спекотну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - зазначають поліцейські.

При цьому час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Додамо, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спеку.

Спека у Києві

Зазначимо, що цей тиждень у столиці був спекотним. При цьому тепла погода не покине столицю й наступного тижня.

Так, на вихідних синоптики прогнозують температуру повітря вдень на рівні 30 - 32 градусів. Але в неділю можливі дощі з грозами.

Додамо, що 14 серпня у столиці також вводили тимчасове обмеження на рух вантажівок через спеку.

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