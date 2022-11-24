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У Києві та області будують фортифікаційні споруди: фото

Фото: у Києві та області будують фортифікаційні споруди (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військові проводять роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та рубежів оборони Києва та Київської області за допомогою довготривалих вогневих споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що наразі нарощення укріплень проходить на основних шляхах ймовірного висування ворога з урахуванням досвіду початку вторгнення.

Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнують місця для укриття та проживання особового складу та встановлюють довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

Зазначається, що загальна вага однієї такої споруди - близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих зі спеціального армованого бетону. Повідомляється, що конструкція сприяє ефективному нанесенню ворогу вогневого ураження та безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування противника.

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