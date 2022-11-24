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В Киеве и области строят фортификационные сооружения: фото

Фото: в Киеве и области строят фортификационные сооружения (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные проводят работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны Киева и Киевской области с помощью долгосрочных огневых сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.

Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.

Отмечается, что общий вес одного такого сооружения - около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона. Сообщается, что конструкция способствует эффективному нанесению врагу огневого поражения и безопасности личного состава при выполнении боевых задач.

Напомним, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

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КиевКиевская область