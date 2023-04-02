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У Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ МП користуватися земельними ділянками

Фото: Олександр Симчишин (facebook.com/symchyshyn)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ Московського патріархату користуватися земельними ділянками на території громади після того, як військового побили у церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина.

"Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло (УПЦ МП - ред.)", - написав він.

Симчишин підкреслив, що позачерговій сесії Хмельницька міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ МП на території громади. Таке ж рішення будуть ініціювати в обласній та районній радах.

"Ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, що священник УПЦ МП побив військового у церкві в Хмельницькому. При цьому захисники можуть притягти до адміністративної відповідальності, а священника - до кримінальної.

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