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В Хмельницком хотят запретить УПЦ МП пользоваться земельными участками

Фото: Александр Симчишин (facebook.com/symchyshyn)
Автор: Елизавета Драбкина

В Хмельницком хотят запретить УПЦ Московского патриархата пользоваться земельными участками на территории общины после того, как военного избили в церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешное гнездо (УПЦ МП - ред.)", - написал он.

Симчишин подчеркнул, что внеочередная сессия Хмельницкого горсовета прекратит пользование всеми земельными участками УПЦ МП на территории общины. Такое же решение будут инициировать в областном и районном советах.

"Те, кто били военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, что священник УПЦ МП избил военного в церкви в Хмельницком. При этом защитники могут привлечь к административной ответственности, а священника - к уголовной.

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