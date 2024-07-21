У грецького прикордонника вистрелили з боку Туреччини

За даними поліції, постріл стався вдень 20 липня, коли прикордонник патрулював віддалений район поблизу міста Суфлі, щоб запобігти незаконному проникненню мігрантів з Туреччини, в нього влучила куля, що була випущена з боку Туреччини.

Куля влучила чоловікові в низ живота. У регіональному відділі охорони здоров’я Македонії та Фракії розповіли, що післяопераційний стан 56-річного постраждалого - стабільний.

Влада проводить розслідування інциденту. Про те, хто міг стріляти в прикордонника, наразі не повідомляється.

Греція не звинувачувала Туреччину в пострілі, натомість Туреччина взагалі не коментувала цю подію.