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В греческого пограничника выстрелили со стороны Турции

Фото: У греческого пограничника выстрелили со стороны Турции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Греческий пограничник получил огнестрельное ранение на границе с Турцией. Сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMNA.

По данным полиции, выстрел произошел днем 20 июля, когда пограничник патрулировал отдаленный район вблизи города Суфли, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов из Турции, в него попала пуля, выпущенная со стороны Турции.

Пуля попала мужчине в низ живота. В региональном отделе здравоохранения Македонии и Фракии рассказали, что послеоперационное состояние 56-летнего пострадавшего - стабильное.

Власти проводят расследование инцидента. О том, кто мог стрелять в пограничника, пока не сообщается.

Греция не обвиняла Турцию в выстреле, зато Турция вообще не комментировала это событие.

Напомним, что в 2022 году между Грецией и Турцией произошло обострение отношений.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

В Греции заявили, что считают угрозы ударить ракетами по Афинам вроде "северокорейских настроений".

Однако через некоторое время в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии, после чего ситуация стабилизировалась.

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