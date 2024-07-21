В греческого пограничника выстрелили со стороны Турции

По данным полиции, выстрел произошел днем 20 июля, когда пограничник патрулировал отдаленный район вблизи города Суфли, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов из Турции, в него попала пуля, выпущенная со стороны Турции.

Пуля попала мужчине в низ живота. В региональном отделе здравоохранения Македонии и Фракии рассказали, что послеоперационное состояние 56-летнего пострадавшего - стабильное.

Власти проводят расследование инцидента. О том, кто мог стрелять в пограничника, пока не сообщается.

Греция не обвиняла Турцию в выстреле, зато Турция вообще не комментировала это событие.