"У госпіталь привеземо саксофон": мама розповіла про сина-морпіха після 3 років полону

Після трьох років у полоні саксофоніст 36-ї бригади морської піхоти 25-річний Ростислав Богуцький повернувся додому. Його обміняли напередодні Великодня - 19 квітня.

Три роки в неволі

Ростислав два роки служив за контрактом в оркестрі 36-ї бригади. Напередодні Нового 2022 року його відправили на ротацію у Маріуполь. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, музиканти надіслали свої інструменти у Миколаїв, а самі залишились.

У полон Ростислав потрапив із комбінату "Ілліча" 12 квітня 2022 року. Увесь цей час його рідні боролись за нього - мама їздила на акції у підтримку полонених, а двоюрідна сестра Тетяна Савенецька-Фурса створила громадську організацію "Музика в полоні", щоб нагадувати про оркестрантів у неволі. 19 квітня 2025 року рідня дочекалася повернення Ростислава.

"Я поїхала на обмін, але не знала, що там буде син. Ростислав дуже схуд, але про стан здоров'я більше нічого не знаю. Руки й ноги є - це вже добре. Зараз він проходить обстеження. Великдень ще провів у госпіталі, бо хлопців після полону так скоро додому не відпускають. Син планує повертатись до музики. У госпіталь привеземо йому саксофон, щоб хоча б його гладив, якщо не зможе поки грати", - розповіла Катерина.

Ростислав провів понад три роки у полоні (фото: facebook.com Ростислав Богуцький)

Раніше Катерина Богуцька розповідала РБК-Україна, що пальці Ростислава у поганому стані, бо його тримали у колонії, де було дуже холодно. Для саксофоніста це критично. Тим паче, що протягом трьох років полону він не міг займатись на інструменті.

Музичний оркестр морпіхів. Ростислав сидить крайній праворуч (фото: bogutska_katya/ instagram)

Відомо, що оркестранти у полоні зазнають таких же побиттів, як і інші військові. Музикантів змушували співати гімн РФ й інші російські пісні по 10 годин на добу.

Раніше у ЗМІ також повідомляли, що на початку 2025 року Ростислав Богуцький у колонії пережив серцевий напад.

Два листи з полону

За час полону мама отримала два листи від сина.

"Перший передали через "Червоний хрест". Ще один лист отримала через Дмитра Лубінця (Уповноважений ВРУ з прав людини, - Ред.). Тоді цілий рік не знала, де син і як він. Напередодні Нового 2025 року звільнені хлопці розповіли, що син живий", - додала мама морпіха.

Катерина також побажала іншим українцям, які борються за звільнення рідних з полону, дочекатися їх вдома.

"Хочу побажати іншим батька, щоб дочекалися своїх близьких. Щоб їхні діти витримали, щоб повернулися здоровими, щоб могли жити це життя", - додала Катерина.

Катерина під час акції у Києві "1000 днів полону морпіхів" (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Додамо, що 19 квітня 2025 року із полону звільнили ще одного музиканта з оркестру морпіхів - Андрія Герасимова.