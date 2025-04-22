"В госпиталь привезем саксофон": мама рассказала о сыне-морпехе после 3 лет плена

После трех лет в плену саксофонист 36-й бригады морской пехоты 25-летний Ростислав Богуцкий вернулся домой. Его обменяли накануне Пасхи - 19 апреля.

Три года в неволе

Ростислав два года служил по контракту в оркестре 36-й бригады. Накануне Нового 2022 года его отправили на ротацию в Мариуполь. Когда началось полномасштабное вторжение, музыканты отправили свои инструменты в Николаев, а сами остались.

В плен Ростислав попал с комбината "Ильича" 12 апреля 2022 года. Все это время его родные боролись за него - мама ездила на акции в поддержку пленных, а двоюродная сестра Татьяна Савенецкая-Фурса создала общественную организацию "Музыка в плену", чтобы напоминать об оркестрантах в неволе. 19 апреля 2025 года родня дождалась возвращения Ростислава.

"Я поехала на обмен, но не знала, что там будет сын. Ростислав очень похудел, но о состоянии здоровья больше ничего не знаю. Руки и ноги есть - это уже хорошо. Сейчас он проходит обследование. Пасху еще провел в госпитале, потому что ребят после плена так скоро домой не отпускают. Сын планирует возвращаться к музыке. В госпиталь привезем ему саксофон, чтобы хотя бы его гладил, если не сможет пока играть", - рассказала Екатерина.

Ростислав провел более трех лет в плену (фото: facebook.com Ростислав Богуцкий)

Ранее Екатерина Богуцкая рассказывала РБК-Украина, что пальцы Ростислава в плохом состоянии, потому что его держали в колонии, где было очень холодно. Для саксофониста это критично. Тем более, что в течение трех лет плена он не мог заниматься на инструменте.

Музыкальный оркестр морпехов. Ростислав сидит крайний справа (фото: bogutska_katya/ instagram)

Известно, что оркестранты в плену испытывают такие же избиения, как и другие военные. Музыкантов заставляли петь гимн РФ и другие российские песни по 10 часов в сутки.

Ранее в СМИ также сообщали, что в начале 2025 года Ростислав Богуцкий в колонии пережил сердечный приступ.

Два письма из плена

За время плена мама получила два письма от сына.

"Первое передали через "Красный крест". Еще одно письмо получила через Дмитрия Лубинца (Уполномоченный ВРУ по правам человека, - Ред.). Потом целый год не знала, где сын и как он. В канун Нового 2025 года освобожденные ребята рассказали, что сын жив", - добавила мама морпеха.

Екатерина также пожелала другим украинцам, которые борются за освобождение родных из плена, дождаться их дома.

"Хочу пожелать другим родителям, чтобы дождались своих близких. Чтобы их дети выдержали, чтобы вернулись здоровыми, чтобы могли жить эту жизнь", - добавила Екатерина.

Екатерина во время акции в Киеве "1000 дней плена морпехов" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Добавим, что 19 апреля 2025 года из плена освободили еще одного музыканта из оркестра морпехов - Андрея Герасимова.