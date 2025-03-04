У Франції заявили про провокацію літака РФ проти дрона Reaper у Середземномор'ї

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про провокацію російського винищувача Су-35 проти безпілотника Reaper. Це сталось в районі Середземного моря.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Лекорню написав у Twitter.

За словами Лекорню, інцидент трапився ще у неділю, 2 березня. Французький безпілотник виконував спостережну місію в районі східного Середземномор’я і в цей момент поруч опинився російський Су-35.

"Російський винищувач Су-35 повівся небезпечно щодо французького безпілотника Reaper… Три послідовних зближення могли призвести до втрати управління безпілотником", - підкреслив Лекорню.

На його думку, така "навмисна, непрофесійна та агресивна" дія є неприйнятною.

"Франція продовжить вживати заходів щодо захисту свободи навігації в міжнародному повітряному та морському просторі", - резюмував він.