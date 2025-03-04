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Во Франции заявили о провокации самолета РФ против дрона Reaper в Средиземноморье

Вторник 04 марта 2025 20:51
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Во Франции заявили о провокации самолета РФ против дрона Reaper в Средиземноморье Фото: министр обороны Франции Себастьен Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о провокации российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper. Это произошло в районе Средиземного моря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Лекорню написал в Twitter.

По словам Лекорню, инцидент случился еще в воскресенье, 2 марта. Французский беспилотник выполнял наблюдательную миссию в районе восточного Средиземноморья и в этот момент рядом оказался российский Су-35.

"Российский истребитель Су-35 повел себя опасно в отношении французского беспилотника Reaper... Три последовательных сближения могли привести к потере управления беспилотником", - подчеркнул Лекорню.

По его мнению, такое "преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное" действие является неприемлемым.

"Франция продолжит принимать меры по защите свободы навигации в международном воздушном и морском пространстве", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что в июле американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

А уже в августе американский катер береговой охраны обнаружил российское судно в пределах исключительной экономической зоны США возле Алеутских островов (Аляска).

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