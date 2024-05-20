У Фінляндії планують змінити законодавство для блокування в'їзду мігрантів із РФ

За словами фінського прем’єра, пропозиція буде передана парламенту, а потім її розгляне конституційний комітет. Для того, щоб схвалити зміни потрібно буде п’ять шостих голосів, поданих у парламенті. Саме тому не можна точно сказати, чи зміни будуть прийняті.

Новий законопроект дозволить прикордонним службам блокувати перетин кордону з території РФ, а за потреби - застосовувати силу. Однак це не буде стосуватися дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме приймати.

"У Росії все ще є тисячі людей, які чекають можливості дістатися до фінського кордону", - сказав Орпо, посилаючись на дані розвідки.

Мігранти на кордоні Фінляндії та РФ

У 2024 році Фінляндія зіштовхнулась зі значною хвилею мігрантів на її кордоні з Росією. Зокрема, це були вихідці із Сомалі та Іраку. Це призвело до того, що Фінляндія закрила кордон з Росією. А нещодавно було продовжено заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску.

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