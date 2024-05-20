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В Финляндии планируют изменить законодательство для блокирования въезда мигрантов из РФ

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Финляндия на следующей неделе внесет изменения в законодательство, позволяющие пограничникам блокировать въезд мигрантов с территории России.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам финского премьера, предложение будет передано парламенту, а затем его рассмотрит конституционный комитет. Для того чтобы одобрить изменения, нужно будет пять шестых голосов, поданных в парламенте. Именно поэтому нельзя точно сказать, будут ли изменения приняты.

Новый законопроект позволит пограничным службам блокировать пересечение границы с территории РФ, а при необходимости – применять силу. Однако это не касается детей и людей с ограниченными возможностями, чьи заявления об убежище Финляндия будет продолжать принимать.

"В России все еще есть тысячи людей, ожидающих возможности добраться до финской границы", - сказал Орпо, ссылаясь на данные разведки.

Мигранты на границе Финляндии и РФ

В 2024 году Финляндия столкнулась со значительной волной мигрантов на границе с Россией. В частности, это были выходцы из Сомали и Ирака. Это привело к тому, что Финляндия закрыла границу с Россией. А недавно был продлен запрет на работу пограничных пунктов пропуска.

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