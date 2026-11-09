UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

"У вас два дні чи буде пекло": Іран виставив США жорсткий ультиматум щодо завершення війни

05:45 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Аббас Арагчі (Getty Images)

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі на тлі програшу республіканців на довиборах до Конгресу закликав США припинити військові дії на всіх фронтах. На ухвалення рішення Тегеран дає всього два дні, або в іншому випадку може бути жорстка війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост іранського міністра закордонних справ Ірану у соцмережі Х.

"Наша пропозиція, яка діятиме протягом двох днів, залишається в силі: виконайте вимоги, включаючи припинення війни на всіх фронтах, і ви побачите результати. Або виберіть війну і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло", - написав Аббас Арагчі.

Також він додав, що на довиборах до Конгресу американці зробили свій вибір, і тепер "настав час Білому дому зробити свій".

Загроза нового витка війни на Близькому Сході

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу. За його словами, все залежить від того, чи погодиться Тегеран підписати угоду.

Також ми писали, що за даними Axios, адміністрація Трампа розглядає три варіанти дій щодо Ірану.

Перша ідея передбачає відновлення ударів, друга - продовження економічного задушення іранського режиму, і третя - укладання угоди зі значними поступками іранцям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід