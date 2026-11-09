"У вас два дні чи буде пекло": Іран виставив США жорсткий ультиматум щодо завершення війни

"Наша пропозиція, яка діятиме протягом двох днів, залишається в силі: виконайте вимоги, включаючи припинення війни на всіх фронтах, і ви побачите результати. Або виберіть війну і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло", - написав Аббас Арагчі.

Також він додав, що на довиборах до Конгресу американці зробили свій вибір, і тепер "настав час Білому дому зробити свій".