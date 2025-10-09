"У них багато на це причин". Україна та Росія мають прийти до перемовин, - Трамп

На питання, чи збирається він посилювати тиск заради мирної угоди для України, Трамп відповів, що вже робить це разом із НАТО.

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - сказав президент США.

Трамп наголосив, що Україна і Росія скоро сядуть за стіл переговорів.

"Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - зазначив він.

Американський лідер також вкотре заявив, що може запровадити додаткові санкції проти Росії