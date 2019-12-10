В тюрьмах РФ удерживают около двух тысяч украинцев

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Российской Федерации (РФ) удерживают в тюрьмам около двух тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Отметим, что накануне празднования Международного дня защиты прав человека состоялась важная рабочая встреча по защите прав граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми и находящихся в местах несвободы РФ.

"Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 человека за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодня эта цифра составляет около 2000 граждан Украины", - написала Денисова.

Она добавила, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации.

РФ из-за невыполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в частности о безотлагательном информирования о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины.

"Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил о деталях уголовного преследования свыше 300 граждан Украины, которые стали жертвами деятельности транснациональной преступной группировки. Но тяжкий путь домой удалось преодолеть лишь 35 украинцам. Сейчас они продолжают отбывать наказание в украинских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Также представители Министерства социальной политики отметили, что ситуация осложняется тем, что статус жертвы торговли людьми является решающим при помиловании, условно-досрочном освобождении, применении амнистии или уменьшении наказания.

Напомним, 9 декабря на нормандском саммите президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным о обмене пленных в формате "всех на всех" до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

Как сообщает РБК-Украина, Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после договоренности в Париже по поводу обмена в формате "всех на всех" сообщила, что у нее на рассмотрении в настоящее время находятся обращения по 36 гражданам РФ, которые находятся в заключении в Украине.