Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского омбудсмена

Фото: Николай Карпюк и Владимир Балух (5.ua)

Бывшие политзаключенные подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения пыток заключенных

После возвращения из российского плена Николай Карпюк и Владимир Балух начнут работать в офисе Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского омбудсмена.

Как сообщила Денисова, бывшие политзаключенные подписали меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, нечеловеческих или таких, что унижают достоинство, видов обращения и наказания.

"В ближайшее время Николая Карпюка, который возглавляет общественную организацию "Украинский центр по предотвращению пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - заявила она.

По ее словам, первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга.

Напомним, 9 декабря на нормандском саммите президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленных в формате "всех на всех" до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

При этом он подчеркнул, что предлагал провести обмен до 24 декабря, однако планируемые сроки пришлось сдвинуть.