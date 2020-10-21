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В тюрьмах РФ содержатся 76 украинских политзаключенных

Среда 21 октября 2020 14:08
В тюрьмах РФ содержатся 76 украинских политзаключенных
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В тюрьмах Российской Федерации содержатся 76 украинских политических заключенных. Всего в России в местах несвободы находятся 6800 граждан Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В Украине по состоянию на начало лета в изоляторах и тюрьмах находились более 300 граждан России.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на начало октября за границей задержаны почти 12 тысяч украинцев. Еще 6202 гражданина Украины были осуждены за различные преступления.

Напомним, в сентябре в Офисе украинского омбудсмена заявили, что Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинца. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинцев, среди которых 78 крымских татар.

Также сообщалось, что МИД Украины оплачивает правовую помощь почти трем десяткам осужденных украинцев в РФ.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина не разрывает дипломатические отношения с РФ, так как это негативно повлияет на процесс защиты и освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев.

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