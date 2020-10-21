ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У в'язницях РФ містяться 76 українських політв'язнів

Середа 21 жовтня 2020 14:08
У в'язницях РФ містяться 76 українських політв'язнів
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У в'язницях Російської Федерації містяться 76 українських політичних в'язнів. Всього в Росії в місцях несвободи знаходяться 6800 громадян України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

В Україні станом на початок літа в ізоляторах і в'язницях перебувало понад 300 громадян Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що за станом на початок жовтня за кордоном затримані майже 12 тисяч українців. Ще 6202 громадянина України були засуджені за різні злочини.

Нагадаємо, у вересні в Офісі українського омбудсмена заявили, що Російська Федерація переслідує за політичними мотивами 134 українці. При цьому в незаконному ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму знаходяться 112 українців, серед яких 78 кримських татар.

Також повідомлялося, що МЗС України оплачує правову допомогу майже трьом десяткам засуджених українців в РФ.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не розриває дипломатичні відносини з РФ, так як це негативно вплине на процес захисту і звільнення незаконно утримуваних Росією українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство политзаключенные в РФ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся