В тюрьмах Норвегии находились десятки осужденных из-за соцпомощи

В Норвегии произошел скандал из-за выявления фактов незаконного осуждения получателей социальной помощи, которым забрасывали мошенничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что в течение многих лет Норвежская служба труда и социальных вопросов (NAV) неправильно трактовали действующее законодательство. Она применяла устаревший закон, который предусматривал, что получатели социальной помощи, которые выезжают за границу, должны получать специальное разрешение. В противном случае считалось, что лица теряют право на получение социальных выплат.

Однако Норвегия является членом Европейского экономического пространства и обязана гарантировать основы свободы Европейского союза. Это означает, что с 2012 года норвежское законодательство противоречило европейскому, и правительство страны не имел права применять устаревший закон.

NAV требовала от около 2,4 тыс. людей вернуть полученную помощь за то, что они эмигрировали в другие европейские страны без предварительного разрешения. По меньшей мере в 48 случаях получатели помощи были осуждены, а 36 человек получили короткие сроки заключения.

Норвежские СМИ сообщали о случае, когда медсестра, которая получила инвалидность после того, как ее избил пациент, перебралась к друзьям в Дании, где жила на норвежскую пенсию по инвалидности. За это она была приговорена к 11 месяцев заключения.

О таких неправомерных действиях Службы стало известно около недели назад. Правительство Норвегии извинилось перед пострадавшими.

"От имени правительства я прошу прощения перед пострадавшими и их семьями", - заявила министр труда и социальных вопросов Анникен Хогли.

Теперь будет проведено тщательное расследование, почему именно произошли подобные инциденты и не происходило неправильного применения законодательства в других сферах.

Напомним, Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Европейского союза о продлении персональных санкций против Российской Федерации до 15 марта 2020 года.