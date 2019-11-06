В тюрмах Норвегії перебували десятки засуджених через соцдопомогу

В Норвегії відбувся скандал через виявлення фактів незаконного засудження отримувачів соціальної допомоги, яким закидали шахрайство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що протягом багатьох років Норвезька служба праці та соціальних питань (NAV) неправильно трактувала чинне законодавство. Вона застосовувала застарілий закон, який передбачав, що отримувачі соціальної допомоги, котрі виїжджають за кордон, мають отримувати спеціальний дозвіл. В іншому випадку вважалось, що особи втрачають право на отримання соціальних виплат.

Однак Норвегія є членом Європейського економічного простору і зобов'язана гарантувати основи свободи Європейського союзу. Це означає, що з 2012 року норвезьке законодавство суперечило європейському, і уряд країни не мав права застосовувати застарілий закон.

NAV вимагала від близько 2,4 тис. осіб повернути отриману допомогу через те, що вони емігрували в інші європейські країни без попереднього дозволу. Щонайменше у 48 випадках отримувачі допомоги були засуджені, а 36 людей навіть отримали короткі терміни ув'язнення.

Норвезькі ЗМІ повідомляли про випадок, коли медсестра, яка отримала інвалідність після того, як її побив пацієнт, перебралась до друзів у Данії, де жила на норвезьку пенсію з інвалідності. Через це вона була засуджена до 11 місяців ув'язнення.

Про такі неправомірні дії Служби стало відомо близько тижня тому. Уряд Норвегії вибачився перед постраждалими.

"Від імені уряду я прошу вибачення перед постраждалими та їхніми родинами", - заявила міністр праці та соціальних питань Аннікен Хоглі .

Тепер буде проведене ретельне розслідування, чому саме стались подібні інциденти і чи не відбувалось неправильного застосування законодавства в інших сферах.

Нагадаємо, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження персональних санкцій проти Російської Федерації до 15 березня 2020 року.