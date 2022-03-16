ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Тюрингии передали три кареты скорой помощи для военного госпиталя в Киеве, - Порошенко

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 21:02
Из Тюрингии передали три кареты скорой помощи для военного госпиталя в Киеве, - Порошенко Фото: Марина и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Община украинцев Тюрингии Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen e. V. передала три кареты скорой помощи для военного госпиталя в столице Украины. Машины были доставлены в Киев по просьбе Марины Порошенко и уже переданы госпиталю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Хочу заверить, что эта техника будет использоваться по назначению. Я убежден в том, что мы победим. И будем стараться как можно быстрее вернуть наших раненых в строй, чтобы они защищали наше государство, наш народ", - сказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

В свою очередь, Марина Порошенко как председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики города Киева заявила, что будет реагировать и в дальнейшем на все необходимые вызовы, чтобы медицинская служба была обеспечена всем необходимым.

"Я очень благодарна нашим врачам, что вы спасаете наших защитников, что вы даете им необходимую квалифицированную медицинскую помощь, ставите их на ноги. Я думаю, что такими совместными усилиями мы обязательно победим", - подчеркнула она.

Из Тюрингии передали три кареты скорой помощи для военного госпиталя в Киеве, - Порошенко

Читайте РБК-Украина в Google News
Марина Порошенко Вторжение России в Украину
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами