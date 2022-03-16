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З Тюрингії передали три карети швидкої допомоги для військового шпиталю у Києві, - Порошенко

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Середа 16 березня 2022 21:02
З Тюрингії передали три карети швидкої допомоги для військового шпиталю у Києві, - Порошенко Фото: Марина та Петро Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Громада українців Тюрингії Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen e. V. передала три карети швидкої допомоги для військового шпиталю у столиці України. Автівки були доставлені до Києва на прохання Марини Порошенко і вже передані шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенко.

"Хочу запевнити, що ця техніка буде використовуватися за призначенням. Я переконаний в тому, що ми переможемо. І якнайшвидше будемо намагатися повернути наших поранених до строю, щоб вони боронили нашу державу, наш народ", - сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.

Своєю чергою, Марина Порошенко як голова постійної комісії з питань охорони здоров’я соціальної політики міста Києва заявила, що буде реагувати і надалі на всі необхідні виклики, щоби медична служба була забезпечена всім необхідним.

"Я дуже дякую, нашим лікарям, що ви рятуєте наших захисників, що ви даєте їм необхідну кваліфіковану медичну допомогу, ставите їх на ноги. Я думаю, що такими спільними зусиллями ми обов’язково переможемо", - наголосила вона.

З Тюрингії передали три карети швидкої допомоги для військового шпиталю у Києві, - Порошенко

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