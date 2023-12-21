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В Тюмени скончалась 12-летняя украинка, которую россияне отправили на "оздоровление"

Четверг 21 декабря 2023 16:25
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В Тюмени скончалась 12-летняя украинка, которую россияне отправили на "оздоровление" Иллюстративное фото: в Тюмени скончалась 12-летняя украинка, которую россияне отправили на "оздоровление" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, погибшая девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка упала в обморок еще в поезде - спасти ее не смогли.

"Эти дети возвращались из Тюмени, куда ездили на оздоровление. Не летом, не в Краснодарский край, к примеру, а в Тюмень – в декабре. Иммунитет не выдержал. Закалить ребят не получилось", - пишет Лысогор.

Также известно, что с поезда сняли еще около 100 украинских детей, они находятся в больнице Саратовской области. У более чем 30 из 125 из них повышена температура тела. Детей осматривают и проводят анализы. Российские врачи пытаются установить диагноз, при этом дети изолированы от других.

Как уверяют местные пропагандистские власти, для родителей будет организована "горячая" линия. Однако из-за отсутствия мобильного покрытия в ряде городов и сел так называемой "ЛНР" связи со многими родителями нет.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

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