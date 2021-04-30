Тысячи жителей Мьянмы готовы бежать в Таиланд от боевых действий

Один из жителей деревни Карен, который уже перебрался в Таиланд в лагерь для беженцев с семьей, рассказал изданию, что ему пришлось перебираться через реку.

"Люди говорят, что бирманцы придут и расстреляют нас, поэтому мы сбежали сюда", - говорит мужчина.

Сеть поддержки мира Карен заявляет, что тысячи сельских жителей укрываются на мьянманской стороне Салуина и готовы бежать в Таиланд, если боевые действия начнутся.

"В ближайшие дни более 8000 карен, живущих вдоль реки Салуин, должны будут бежать в Таиланд. Мы надеемся, что тайская армия поможет им избежать войны", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Также известно, что только на этой неделе около 200 жителей Мьянмы пересекли границу Таиланда.