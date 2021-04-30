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Тысячи жителей Мьянмы готовы бежать в Таиланд от боевых действий

Автор: Наталья Скороход

Тысячи жителей деревень Карен в Мьянме готовы перебраться в Таиланд, если начнутся боевые действия между армией Мьянмы и повстанцами Карен. Люди бояться за свою жизнь и некоторые уже перевезли свои семьи.

Об этом сообщает Reuters.

Один из жителей деревни Карен, который уже перебрался в Таиланд в лагерь для беженцев с семьей, рассказал изданию, что ему пришлось перебираться через реку.

"Люди говорят, что бирманцы придут и расстреляют нас, поэтому мы сбежали сюда", - говорит мужчина.

Сеть поддержки мира Карен заявляет, что тысячи сельских жителей укрываются на мьянманской стороне Салуина и готовы бежать в Таиланд, если боевые действия начнутся.

"В ближайшие дни более 8000 карен, живущих вдоль реки Салуин, должны будут бежать в Таиланд. Мы надеемся, что тайская армия поможет им избежать войны", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Также известно, что только на этой неделе около 200 жителей Мьянмы пересекли границу Таиланда.

Как известно, в Мьянме военные захватили правительство сразу после выборов. Это привело к массовым протестам.

Напомним, число жертв в Мьянме превысило 600 человек. Шесть грузовиков военнослужащих привезли для боев с демонстрантами.

Ранее сообщалось, что во время саммита лидеры АСЕАН договорились о прекращении насилия в Мьянме.

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