Тисячі жителів М'янми готові бігти в Таїланд від бойових дій

Один з жителів села Карен, який вже перебрався до Таїланду в табір для біженців з сім'єю, розповів виданню, що йому довелося перебиратися через річку.

"Люди кажуть, що бірманці прийдуть і розстріляють нас, тому ми втекли сюди", - каже чоловік.

Мережа підтримки миру Карен заявляє, що тисячі сільських жителів ховаються на м'янманській стороні Салуїна і готові бігти в Таїланд, якщо бойові дії почнуться.

"У найближчі дні понад 8000 карен, що живуть уздовж річки Салуїн, повинні будуть бігти в Таїланд. Ми сподіваємося, що Тайська армія допоможе їм уникнути війни", - йдеться в повідомленні групи в Facebook.

Також відомо, що тільки на цьому тижні близько 200 жителів М'янми перетнули кордон Таїланду.