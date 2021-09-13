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Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране

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Амстердам, Понедельник 13 сентября 2021 00:10
Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране Фото: тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране (twitter.com/TheDailyLama)
Автор: Анна Полисученко

Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране. Митингующие, в частности, шли в центре Амстердама с плакатами "Жилье для людей, а не для князей" и "Богатые живут в других условиях".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Тысячи возмущенных жителей страны митингуют в Амстердаме против безумных цен на жилье, роста арендных ставок в частном секторе и дефицита социального жилья", - говорится в сообщении.

В Нидерландах жилищный кризис рассматривается как одна из крупнейших социальных проблем. Годами малообеспеченные семьи живут в ожидании социального жилья, а студенты, молодые специалисты и люди со средней зарплатой не могут себе позволить даже арендовать жилье.

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Амстердам Нидерланды
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