Тысячи митингующих протестовали в Амстердаме из-за жилищного кризиса в стране. Митингующие, в частности, шли в центре Амстердама с плакатами "Жилье для людей, а не для князей" и "Богатые живут в других условиях".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS .

"Тысячи возмущенных жителей страны митингуют в Амстердаме против безумных цен на жилье, роста арендных ставок в частном секторе и дефицита социального жилья", - говорится в сообщении.

В Нидерландах жилищный кризис рассматривается как одна из крупнейших социальных проблем. Годами малообеспеченные семьи живут в ожидании социального жилья, а студенты, молодые специалисты и люди со средней зарплатой не могут себе позволить даже арендовать жилье.