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Тисячі мітингувальників протестували в Амстердамі через житлову кризу в країні

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Амстердам, Понеділок 13 вересня 2021 00:10
Тисячі мітингувальників протестували в Амстердамі через житлову кризу в країні Фото: тисячі мітингувальників протестували в Амстердамі через житлову кризу в країні (twitter.com/TheDailyLama)
Автор: Анна Полисученко

Тисячі мітингувальників протестували в Амстердамі через житлову кризу в країні. Мітингувальники, зокрема, йшли в центрі Амстердама з плакатами "житло для людей, а не для князів" і "багаті живуть в інших умовах".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Тисячі обурених жителів країни мітингують в Амстердамі проти шалених цін на житло, зростання орендних ставок у приватному секторі і дефіциту соціального житла", - йдеться в повідомленні.

У Нідерландах житлова криза розглядається як одна з найбільших соціальних проблем. Роками малозабезпечені сім'ї живуть в очікуванні соціального житла, а студенти, молоді фахівці і люди з середньою зарплатою не можуть собі дозволити навіть орендувати житло.

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Амстердам Нідерланди
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