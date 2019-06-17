Тысячи мигрантов с Венесуэлы въехали в Перу

Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Активность мигрантов зафиксирована накануне того, как начали действовать новые правила прибытия в Перу

За несколько последних дней границу в Перу пересекли тысячи граждан Венесуэлы, несмотря на введение суровых мер в отношении мигрантов без паспортов или виз. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в очередях на пограничном контрольно-пропускном пункте в Тумбесе в суботу стояли тысячи людей. В ООН сообщили, некоторые из них несколько недель шли пешком до Перу.

Кроме того сообщается, что в пятницу в Перу было зарегистрировано рекордные 4 тыс. 700 заявлений о предоставлении убежища. Всего в тот день въехали в страну более 8 тыс. венесуэльцев.

Согласно новым правилам, введенным в субботу, мигранты должны иметь паспорта и визы до прибытия в Перу. Прежде, чем новые правила пересечения перуанской границы вступили в силу, тысячи венесуэльцев отправились на границу с Перу в надежде спастись от кризиса в своей стране.

Всего, по оценкам ООН, из-за экономического кризиса из Венесуэлы выехали 4 миллиона беженцев и мигрантов.

Ранее сообщалось, что в рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек.

РБК-Украина писало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об открытии границы Боливарианской Республики с Колумбией, закрытой в феврале.