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Болтон сообщил, что Мадуро заключил оборонный контракт с РФ

Новости » Политика    16.06.2019 - 20:56
Болтон сообщил, что Мадуро заключил оборонный контракт с РФ
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон считает, что контракт был необходим для получения постоянной поддержки РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2019 года заключил оборонный контракт на сумму в 209 млн долларов США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Болтона в Twitter.

Болтон заявил, что Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны и в то время, когда в Венесуэлы тысячи людей голодали, он заключил военный контракт.

"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", - заявил Болтон.

Также он добавил, что венесуэльцы хотят настоящего демократического лидерства, а не репрессии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Болтон призвал бросить вызов росту военного влияния РФ в Арктике. Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США, эта программа, подчеркнул советник, "проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали".

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