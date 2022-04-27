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Тысячи людей передают нам данные об оккупантах, а потом с ними происходит "что-то хорошее", - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об использовании украинцами чат-бота "єВорог". Так, тысячи людей с его помощью отправляют данные о российских оккупантах, а после с ними происходит "что-то хорошее".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сегодня несколько областей находятся под временной оккупацией, но там постоянно идет борьба. Очень важно понимать, где находится враг, что он там делает. Конечно наши службы сейчас работают максимально мобилизованы и эффективно, но когда люди фиксируют в режиме реального времени, и речь идет о тысячах людей, то появляется комплексное видение того, где находятся и куда передвигаются оккупанты. А потом с ними что-то постоянно происходит, что-то для нас хорошее (улыбается, - ред.)", - отметил Федоров.

Как подчеркнул министр, эта борьба продолжается, поэтому на сегодня этот инструмент является важным.

"И в Донецкой, и в Луганской, и в Запорожской, и Херсонской областях. Люди уже даже научились отличать виды техники, научились очень четко описывать то, что происходит, передавать геолокации, фото и видео. Понятно, что нужно быть очень осторожными, но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что они делают", - добавил Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации подготовило разъяснения как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении Вооруженным силам Украины.

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