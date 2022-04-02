Как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении: разъяснения Минцифры
Министерство цифровой трансформации подготовило разъяснение как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении Вооруженным силам Украины. Отметки помогут распознать врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Вражеская техника агрессора преимущественно болотного цвета, иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также приводит отметки на технике.
"Запоминайте эти отметки на картинке. Они вам помогут распознать врага", - говорится в сообщении.
В министерстве советуют в случае пребывания на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщать об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещения оккупантов и обезвредить их.
Напомним, что выкладывать в сеть передвижение техники Вооруженных сил Украины строго запрещено - это может помочь врагу.
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