Тисячі людей передають нам дані про окупантів, а потім із ними відбувається "щось хороше", - Федоров

"Сьогодні кілька областей знаходяться під тимчасовою окупацією, але там постійно також відбувається боротьба. Дуже важливо розуміти, де знаходиться ворог, що він там робить. Звичайно наші служби зараз працюють максимально мобілізовано і ефективно, але коли люди фіксують в режимі реального часу, і мова йде про тисячі людей, то з'являється комплексне бачення того, де знаходяться та куди пересуваються окупанти. А потім з ними щось постійно відбувається, щось для нас хороше (посміхається, - ред.)", - зазначив Федоров.

Як наголосив міністр, ця боротьба триває, тому на сьогодні цей інструмент є важливим.

"І в Донецькій, і в Луганській, і в Запорізькій, і в Херсонській областях. Люди вже навіть навчилися відрізняти види техніки, навчилися дуже чітко описувати те, що відбувається, передавати геолокації, фото та відео. Зрозуміло, що потрібно бути дуже обережними, але ці орки настільки відсталі, що навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами, і всі знають, де вони і що вони роблять", - додав Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації підготувало роз’яснення як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування Збройним силам України.

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