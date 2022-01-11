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Тисячі людей у Німеччині вийшли на протести проти антикоронавірусної політики

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Німеччина, Вівторок 11 січня 2022 06:10
Тисячі людей у Німеччині вийшли на протести проти антикоронавірусної політики Фото: тисячі людей у Німеччині вийшли на протести проти антикоронавірусної політики (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У багатьох містах по всій Німеччині ввечері в понеділок, 10 січня, люди знову протестували проти антикоронавірусних заходів і можливого введення обов'язкової вакцинації від COVID-19. За даними поліції, демонстрації мали головним чином мирний характер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Однак в Баутцені постраждали щонайменше троє поліцейських, в яких кидали кругляки і пляшки. У ході містом брали участь близько 500 осіб, серед яких поліція нарахувала від 150 до 200 агресивних хуліганів і праворадикалів.

Найбільші акції протесту відбулися в Ростоку, Шверіні, Котбусі, Галлі, Нюрнберзі, Бамберзі, Аугсбурзі та Магдебурзі. У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія демонстрації пройшли в 20 місцях і зібрали близько 15 000 чоловік. У Тюрінгії на вулиці вийшли близько 17 300 протестувальників. У Саксонії-Ангальт і Бранденбурзі в деяких мітингах також брала участь велика кількість людей.

У Ростоку поліція застосувала перцевий спрей, оскільки демонстранти намагалися прорватися через загородження. Поліція Бранденбурга порушила кримінальні справи проти організаторів несанкціонованих мітингів за порушення чинного в Німеччині Закону про зібрання і ходи.

Раніше ми писали, що Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику через COVID-19.

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