Тисячі людей у Німеччині вийшли на протести проти антикоронавірусної політики

У багатьох містах по всій Німеччині ввечері в понеділок, 10 січня, люди знову протестували проти антикоронавірусних заходів і можливого введення обов'язкової вакцинації від COVID-19. За даними поліції, демонстрації мали головним чином мирний характер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Однак в Баутцені постраждали щонайменше троє поліцейських, в яких кидали кругляки і пляшки. У ході містом брали участь близько 500 осіб, серед яких поліція нарахувала від 150 до 200 агресивних хуліганів і праворадикалів.

Найбільші акції протесту відбулися в Ростоку, Шверіні, Котбусі, Галлі, Нюрнберзі, Бамберзі, Аугсбурзі та Магдебурзі. У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія демонстрації пройшли в 20 місцях і зібрали близько 15 000 чоловік. У Тюрінгії на вулиці вийшли близько 17 300 протестувальників. У Саксонії-Ангальт і Бранденбурзі в деяких мітингах також брала участь велика кількість людей.

У Ростоку поліція застосувала перцевий спрей, оскільки демонстранти намагалися прорватися через загородження. Поліція Бранденбурга порушила кримінальні справи проти організаторів несанкціонованих мітингів за порушення чинного в Німеччині Закону про зібрання і ходи.