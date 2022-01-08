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Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска из-за COVID-19

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Германия, Суббота 08 января 2022 15:24
Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска из-за COVID-19 Фото: Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

С воскресенья, 9 января, Украина не будет входить в список стран повышенного риска для Германии. Для украинцев будут действовать общие правила въезда в страну, связанные с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде", - пишет издание.

При этом уточняется, что те, кто имел право на въезд в Германию, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января специальные правила не будут применяться к туристам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в страну: лица, старше 6 лет, обязаны предъявить негативный тест на COVID-19 или сертификат о полном курсе вакцинации, или справку о недавнем выздоровлении.

Напомним, власти Германии решили с 7 января ужесточить карантин на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новые ограничения касаются работы баров и ресторанов.

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