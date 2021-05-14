Тисячі йорданців висунулися до кордону з Палестиною. Вимагають відкрити її

На тлі конфлікту Ізраїлю і палестинських угруповань тисячі йорданців висунулися до кордону з палестинським Західним берегом. Вони скандують вимоги відкрити кордон.

Про це повідомляє ізраїльська телерадіокомпанія Kan.

Повідомляється, що протестувальники біля меморіалу мучеників битви при Карамі закликають свій уряд відкрити кордон. Вони скандують гасла на підтримку палестинців в секторі Газа і на Західному березі Йордану. Тим часом служби безпеки Йорданії припинили спробу прорвати кордон. Також повідомляється, що масові акції проти дій Ізраїлю проходять у всіх провінціях Йорданії. Ürdün'ün Filistin sınırına doğru ilerleyen kalabalık gruplar güvenlik görevlilerini aşarak Filistin sınırına doğru ilerliyor.#GenocideinGaza #AlAqsaUnderAtrack pic.twitter.com/VglFifIh51 — EHA MEDYA (@eha_medya) May 14, 2021 מפגינים בירדן באזור הגבול צועקים "ברוח ובדם נפדה את אל-אקצא" ו"אבו עוביידה (דובר הזרוע הצבאית של חמאס) הנה הגענו לבקעה"@nurityohanan pic.twitter.com/oSxNydLSIg — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021 דיווחים בירדן: משתתפים בהפגנה ליד גבול ישראל עקפו את המחסום של מנגנוני הביטחון ומנסים להגיע לאזור הצבאי הגובל בין המדינות. מנגנוני הביטחון הירדניים מוסרים כי נאלצו להשתמש בכוח כדי לבלום כמה אנשים שנכנסו לחוות באזור א-שונה בדרום ירדן, ותקפו רכוש פרטי@kaisos1987 pic.twitter.com/Bz44Y77IFP — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021